Os cientistas acreditam que os tumores no pénis são causados pelas secreções que se acumulam por baixo do prepúcio, provocando uma irritação persistente e o consequente desenvolvimento de infeções que podem favorecer a transformação maligna das células. Assim se explica que os homens circuncidados tenham menos probabilidade de o desenvolver. Segundo a American Cancer Society, em cerca de 50% dos casos observados é detetada uma infeção por HPV.

Este dado leva alguns investigadores a defender a teoria desta infeção, causada pelo o vírus do papiloma humano, poder ser uma das causas deste tipo de tumor. De acordo com o urologista, "essa suspeita ainda não foi cientificamente comprovada". Nos EUA, ao contrário do que sucede com outros tipos de cancro, a mortalidade associada aos do pénis, o do ânus, o do cérebro, o do fígado e o do útero tem vindo a aumentar, tal como sucede com o do fígado nos homens.

Os grupos de maior risco

Os investigadores consideram que esta doença, associada à falta de cuidados de higiene, ocorre em idade avançada, mais a partir dos 70 anos. Nuno Monteiro Pereira refere que "não é frequente" nos jovens. "A falta de higiene ao longo da vida promove as alterações tróficas lentas, que mais tarde podem degenerar num tumor", adverte o especialista, que destaca a importância do rastreio para as pessoas que padecem de fimose, incapacidade de retrair o prepúcio. "Existe um maior risco nesses homens porque essa situação não lhes permite uma boa limpeza nem a deteção de uma possível ferida", alerta o médico.

As melhores formas de prevenção

O fator mais importante para a prevenção desta doença é uma boa higiene genital. A utilização do preservativo diminui, à partida, a infeção das doenças sexualmente transmissíveis, nomeadamente o HPV, embora não proteja totalmente, sendo que este vírus é transmitido não só através do contacto dos fluidos genitais, como pelo contacto da pele. "Outro fator terrível é a vergonha que os doentes sentem ao falar deste assunto", refere Nuno Monteiro Pereira.

Segundo o especialista, os doentes "podem suspeitar de qualquer coisa mas, como se trata do pénis, adiam a ida ao médico, o tumor avança e, a partir de uma certa altura, o tratamento pode já ser tardio", adverte o médico. Deste modo, quanto mais cedo for feito o diagnóstico desta doença, mais hipóteses o doente tem de se curar e de evitar uma intervenção radical que pode mesmo implicar a amputação parcial ou total do pénis, uma das consequências mais graves.

Os tratamentos a que os médicos podem recorrer

A cirurgia é o principal tratamento utilizado para quase todos os tipos de cancros do pénis. É feita através da extração cirúrgica da lesão maligna e dos tecidos circundantes que possam ter sido invadidos. No caso de ser detetado na fase inicial, o tumor pode ser eliminado através de sessões de braquiterapia, um tipo de radioterapia local que utiliza agulhas radioativas que entram em contacto direto com o tumor de modo a não atingir os tecidos vizinhos.

A quimioterapia, outro dos recursos, "só se faz em casos avançados, ou seja, quando o tumor se expande para as zonas envolventes e depois para outras partes do corpo", diz Nuno Monteiro Pereira. A circuncisão pode curar cancros que estão limitados ao prepúcio. A técnica chega a ser usada com a terapia de radiação, que causa inchaço e estreitamento prepucial, havendo possibilidade de originar outros problemas, incluindo infeções e obstruções urinárias.

"Não é necessário estar numa fase muito avançada para se proceder à amputação do pénis", garante o urologista. Por se tratar de um tumor bastante agressivo que se pode espalhar precocemente, Nuno Monteiro Pereira refere que "a amputação pode ser apenas na zona da glande ou de todo o pénis". "Nas situações mais avançadas, há mesmo a possibilidade de se extrair os testículos", acrescenta. "A amputação tem efeitos complicados", refere ainda.

"A perda do pénis parcial ou total é dramática, não só ao nível da autoestima e da autoimagem do homem, como também para a sua função sexual", realça o especialista. "Um homem que perde o seu pénis nunca mais se sentirá o mesmo, particularmente no que se refere à sua masculinidade", refere ainda o urologista. A taxa de sucesso dos tratamentos é muito variável, dependendo do grau em que o cancro for detetado, daí a importância do diagnóstico atempado.

Os cuidados preventivos e a procura de ajuda especializada logo que surjam os primeiro sinais são pois estratégias essenciais. Como refere Nuno Monteiro Pereira, "caso este cancro seja tratado precocemente, a pessoa pode ficar curada". O herpes genital, as verrugas penianas, a sífilis, a sarna, o cancróide e a psoríase são outros dos problemas que podem afetar o pénis masculino. Manter bons hábitos de higiene é uma das formas de os prevenir e/ou atenuar.

Texto: Cláudia Vale da Silva com Nuno Monteiro Pereira (urologista)