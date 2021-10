Escassa em Portugal, a bardana é uma planta tradicionalmente utilizada na Europa, na China e na América do Norte, sendo mais vulgar a bardana-ordinária, também conhecida como pagamasso-menor. Em naturopatia foi sempre utilizada para problemas de pele. Num estudo realizado na Universidade de Utrecht, na Holanda, esta variedade botânica demonstrou ter um efeito antialérgico devido à ação inibitória dos leucotrienos, as citocinas produzidas pelos leucócitos e a própria desgranulação destes.

Essa reação nos mecanismos que fazem parte da resposta imunológica que origina a alergia foi confirmada por uma outra investigação internacional, divulgada pela publicação científica especializada Experimental Biology and Medicine, em 2008. Na queratite herpética, a associação da bardana com a erva-de-são-roberto e a calêndula aumentou a eficácia dos tratamentos com o Aciclovir, um popular fármaco antiviral usualmente utilizado para esta patologia durante a década de 2000.

Princípios ativos e propriedades

Contém inulina, um polissacárido da frutose que lhe confere um sabor doce e que melhora o trânsito intestinal, tem uma ação prebiótica e protege contra o cancro gastrointestinal. Contém também mucilagens com ação protetora da mucosa gástrica e intestinal. Os seus ácidos fenólicos ativam o funcionamento da vesícula biliar e estimulam a eliminação de água pelos rins, poupando os sais minerais. Os taninos têm uma ação adstringente, regeneradora dos tecidos internos e da pele.

Aplicada internamente e externamente, esta variedade botânica ajuda a contrariar patologias da pele como a acne, o eczema, a seborreia, a caspa e até psoríase. Ao aumentar o afluxo de sangue à pele, estimula a sua capacidade de regeneração e melhora a sua textura. Ao mesmo tempo, exerce um efeito anti-inflamatório e antialérgico. Estimula a digestão, protegendo o estômago da azia e das lesões gástricas. Também é útil no tratamento de infeções urinárias, de diabetes e de hipertensão.

É ainda recomenda por especialistas em todo o mundo para combater a gota, as hepatites e a tosse seca. A parte da bardana-ordinária presente na composição dos suplementos alimentares à venda no mercado é, por norma, a raiz. Em extrato seco, tome entre 400 a 800 miligramas por dia. Apesar de ser pouco comum em território nacional, esta planta também pode ser utilizada na confeção de sopas e de saladas. Se estiver seca, amoleça-a em água quente durante cerca de 15 minutos.