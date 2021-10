Reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma terapia alternativa complementar, a auriculoterapia francesa tem base na Medicina Tradicional Chinesa, tendo sido desenvolvida pelo Dr. Paul Nogier nos anos 80.

Este método recorre à eletroestimulação de determinados pontos na orelha, atuando no Sistema Nervoso Central e assim reequilibrando a energia necessária para o bom funcionamento do corpo.

No caso do tratamento Viver sem Fumo, estimulam-se pontos específicos que correspondem às áreas do cérebro responsáveis pela vontade de fumar, pela ansiedade, pelo stresse e pela irritabilidade.

Ao ativar estes pontos, são libertados vários neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, que aumentarão a sensação de bem-estar e que modularão o sistema endócrino. Os músculos ficarão mais relaxados e o stresse diminuirá, despoletando um processo de desintoxicação e de bem-estar.

Deixar de fumar em 15 minutos. Desintoxicar e reeducar

Para maximizar a eficácia do tratamento é importante que se identifiquem os smoking triggers (os gatilhos que desencadeiam o ato de fumar) de cada pessoa e que se ensine a lidar com eles após a primeira sessão. Há que entender quais são os hábitos comportamentais, as rotinas e o nível de dependência de cada um.

Tão importante como o tratamento é o comportamento que se adota após a realização do mesmo, e que haja um bom planeamento desse processo. Feita essa análise, em 15 minutos o tratamento é aplicado.

Na orelha, identificam-se os pontos associados às regiões do córtex cerebral que se pretendem atingir. Só depois, é que nesses pontos são aplicados pequenos eletroestímulos, que irão saturar alguns neurotransmissores e consequentemente reeducar o cérebro para a desabituação tabágica. Após o primeiro tratamento, não será coincidência passar a sentir-se estranheza ao sabor e ao cheiro do tabaco.

Para uma liberdade plena

Dado o primeiro passo, ninguém ficará sozinho. O ex-fumador terá sempre uma equipa disponível para qualquer esclarecimento e orientação. Tendo começado um processo de desintoxicação físico, as emoções e os pensamentos devem estar alinhados nesse mesmo compromisso e a adaptação a uma nova vida requer um acompanhamento dedicado.

créditos: Viver Sem Fumo

No final de um mês, é feita uma reavaliação e, na necessidade disso, será feito um reforço do tratamento, para o melhor resultado de todos. Também como complemento, criou-se a suplementação Renew Breath, feita a pensar no bem-estar do ex-fumador, sendo o aliado perfeito no processo de desabituação tabágica. É produzida num laboratório nacional, à base de compostos 100% naturais, livre de quaisquer químicos, contra-indicações ou efeitos secundários.

Os suplementos foram formulados distintamente - Renew Breath Calm e Renew Breath Extra - o primeiro para a supressão dos desejos e sintomas da privação de nicotina e o segundo com propriedades desintoxicantes.

A limpeza de dentro para fora de Cristiana Machado

A Cristiana Machado é natural de Aveiro, mas cedo abraçou e deixou-se abraçar pela Ilha da Madeira, onde fez grande parte do seu percurso profissional. É licenciada em Turismo, mas especializou-se em Gestão Clínica, tendo completado o Healthcare Management Program na Universidade Católica.

Apaixonada por estética, geriu clínicas de Beleza, de Medicina Estética e de Wellness, o que lhe fomentou a vontade de procurar respostas capazes de maximizar os níveis de saúde, de bem-estar, e de qualidade de vida de um indivíduo. Foi a experiência neste ramo que a levou a olhar para as pessoas além da sua imagem exterior.

“Como será possível querer-se alcançar determinados objetivos estéticos, se a toxicidade dos compostos do tabaco compromete grandemente a qualidade da pele?”. É, por isso, fulcral que haja uma limpeza de dentro para fora.

Cristiana Machado créditos: Viver Sem Fumo

Foi a partir desta linha de pensamento que se formou em Auriculopunctura na Escola Superior de Medicina Tradicional Chinesa - CHINARTE e começou a aplicar os conhecimentos adquiridos na supressão e inibição da dependência tabágica.

Depois de 8 anos dedicados a esta atividade na Madeira, chegou o momento de também pôr o continente no seu mapa, tendo já começado a dar consultas Viver sem Fumo em Lisboa, Porto, Aveiro, Guimarães e Faro.