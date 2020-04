A artrite reumatoide é uma patologia inflamatória que, por norma, causa dor, edema (inchaço), rigidez e perda de função nas articulações. De origem desconhecida, ocorre em todas as idades e apresenta, como manifestação predominante, o envolvimento repetido e habitualmente crónico das estruturas articulares e periarticulares. Pode, contudo, afetar o tecido conjuntivo em qualquer parte do organismo e originar as mais variadas manifestações sistémicas.

É uma das doenças mediadas pelos mecanismos imunitários mais comuns, afetando, segundo as estimativas dos organismos internacionais, entre 0,5% a 1% da população mundial. Atualmente, afeta mais de de 50.000 portugueses. Quando não detetada precocemente e tratada corretamente, a artrite reumatoide acarreta, em geral, graves consequências para os doentes, traduzidas, muitas vezes, em incapacidade funcional e para o trabalho.

Tem ainda elevada comorbilidade e mortalidade acrescida em relação à população em geral. Na artrite reumatoide, é característico existir um envolvimento simétrico. É normal afetar ambos os punhos ou ambos os joelhos e não apenas uma das localizações. A artrite reumatoide afeta frequentemente os punhos e os dedos, com maior frequência nas articulações perto dos punhos, mas pode também atingir pés, ombros, joelhos, cotovelos, ancas e coluna cervical. Ocasionalmente, a inflamação gerada pela doença pode atingir o revestimento dos pulmões (causando pleurite) ou o revestimento do coração (causando pericardite).

Pode ainda atingir o pulmão ou associar-se a secura dos olhos ou da boca, devido à inflamação das glândulas que produzem a saliva e as lágrimas. Mais rara, apesar de também poder ocorrer, é a inflamação dos vasos sanguíneos, uma situação que provoca a vasculite. A doença pode por vezes existir com febre baixa, sensação de se estar doente e redução da força com fadiga intensa. A anemia, outro sinal, existe muitas vezes associada à artrite reumatoide.

Fatores de risco

As mulheres são frequentemente mais afetadas que os homens, numa proporção de quatro para um. A artrite reumatoide é, sobretudo, uma doença de adultos jovens e de mulheres pós-menopáusicas.