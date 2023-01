1. Se sair com o cabelo molhado quando está frio, o mais certo é apanhar uma constipação?

Ao contrário do que provavelmente já ouviu, sair com o cabelo molhado ou sem chapéu não aumenta o risco de constipação. Esta tem origem viral e não na temperatura.

2. Tomar vitamina C previne a infeção?

A ingestão regular de vitamina C não reduz a frequência da constipação, nem acelera a cura. A administração de doses elevadas de vitamina C no início dos sintomas já foi testada em vários estudos. As conclusões revelam que não há um efeito consistente sobre a duração ou a gravidade do mal-estar.

3. O stresse aumenta a probabilidade de apanhar o vírus?

Sim. Quando estamos ansiosos ou stressados, libertamos cortisol, uma hormona que afeta o sistema imunitário, reduzindo a resposta natural do organismo a vírus e bactérias.

4. A canja de galinha ajuda a aliviar os sintomas?

Sim, as avós têm razão. O calor, o líquido e o sal podem ajudar a aliviar a infeção. A ação passa por inibir o movimento das células responsáveis pela inflamação (neutrófilos) e acelerar, ainda que temporariamente, o movimento do muco. Neste último caso, é possível que ajudem a aliviar a congestão e limitem o tempo em que os vírus estão em contacto com a mucosa nasal.

5. Quando o muco nasal é verde tenho gripe?

Nem sempre. O muco produzido no decorrer da constipação muda várias vezes de cor. No início, é claro e, depois, fica esbranquiçado ou amarelado. O verde significa que as bactérias normais do nariz estão a crescer.

6. As constipações são mais comuns no inverno?

Sim. No inverno, normalmente passamos mais tempo no interior, em contacto com outras pessoas. Se alguém estiver constipado, transmite o vírus aos restantes. Pelo que é importante, se tiver sintomas de constipação, usar máscara no interior e reduzir o risco de transmitir o vírus. Esta é também a estação do ano com ar mais seco, propício ao desenvolvimento dos vírus responsáveis pela constipação.

7. A vacina da gripe também é útil para prevenir constipações?

Não. A vacina da gripe apenas protege o organismo contra os vírus da gripe.

