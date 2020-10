Quando os nossos antepassados viviam nas cavernas, a sobrevivência da espécie dependia de uma especialização de tarefas entre os géneros. Os homens caçavam em grupo e as mulheres recolhiam alimentos nas imediações e cuidavam da prole. Pode ter sido esta estrita divisão de ocupações que condicionou algumas diferenças biológicas entre homens e mulheres... Eles têm força corporal para competir com outros, elas usam a linguagem para alcançar objetivos, argumentar e persuadir. O urologista Nuno Monteiro Pereira indica alguns comportamentos masculinos atuais que afetam a saúde deles e a nossa, enquanto que a psiquiatra Maria Antónia Frasquilho sugere estratégias que podem ajudar. Veja o que pode fazer para enfrentar o problema e saiba qual a melhor forma de motivar o seu parceiro para minorar a situação:

1. Não ir ao médico "Por questões de indisciplina e dificuldades em encarar a realidade, os homens não vão ao médico até aos 50 anos, altura em que consideram a necessidade de uma revisão, como se fossem um carro com 50 mil quilómetros", refere Nuno Monteiro Pereira. "Nessa idade, a saúde da próstata e a disfunção erétil são as principais preocupações masculinas", conclui. Apesar de ser um exclusivo dos homens, também afeta as mulheres. "Os homens têm dificuldade em assumir a fragilidade humana até que os primeiros sinais de falência surjam ou que, na meia idade, percebam que a vida tem um fim e as doenças podem apressá-lo. O clima familiar pode ficar mais tenso devido às preocupações que motivam", analisa Maria Antónia Frasquilho. Apelar ao bom senso e responsabilidade do seu parceiro é uma das melhores formas de combater este comportamento. "A boa ou má saúde é cada vez mais uma escolha pessoal", refere ainda a especialista. "Quanto mais precoce o diagnóstico médico e mais rápido o tratamento, mais longevidade e melhor qualidade de vida", aconselha a psiquiatra.

2. Ressonar Acontece a 40 por cento dos homens a partir dos 30 anos e a 30 por cento das mulheres após a menopausa. Ter excesso de peso, tomar medicação para dormir, dormir de barriga para cima, respirar pela boca e consumir álcool podem agravar o problema. "Impossibilidade de conciliar o sono, péssima qualidade do mesmo e irritação são impactos habituais na pessoa que não ressona. Um incómodo que atinge até quem dorme em quartos contíguos", refere a psiquiatra. Existem muitas soluções, na maioria simples, que pode adotar para contrariar esta situação. A especialista aconselha que lhe "demonstre que a procura de uma solução será um bem comum". "Refira um caso conhecido em que o sucesso foi conseguido e ponha o seu marido a falar com essa pessoa", avança ainda. Para Maria Antónia Frasquilho, a melhor estratégia é só uma. "Como muitos homens duvidam que ressonam faça uma gravação e confronte-o com a evidência. Não critique, mas incentive o comprometimento com a ida ao médico", sugere a especialista. 3. Não partilhar sentimentos

"Os homens não gostam de partilhar as suas ideias, nem os seus pensamentos ou emoções. Quando são incomodados com perguntas metem-se na sua concha e, quanto mais insistirem com eles, menos falarão", comenta Nuno Monteiro Pereira. "Quando a comunicação não é fluida, quando só se fala das funcionalidades do dia a dia e a partilha emocional é suprimida instala-se a frustração, o stresse, o desencanto e até a depressão", afirma a psiquiatra. "Seja compreensiva. neste caso, o peso da biologia é forte", aconselha a especialista. "Não desista de conversar, mas sem pressionar demasiado. Seja agradável e exprima de forma adequada as suas emoções e necessidades. Isto motiva a proximidade e a partilha emocional", sugere ainda. "Mudar comportamentos arreigados é um processo de longa duração e pode ser necessária a intervenção de um perito. Os especialistas de saúde mental [psiquiatras e psicólogos] são a escolha acertada", refere também a especialista.

4. Comer muita gordura "A maioria dos homens não se preocupa muito com o aspeto ou a saúde do próprio corpo e deixa-se engordar até apanhar um susto a nível cardíaco e passar a ser mais disciplinado", reconhece Nuno Monteiro Pereira. Uma barriga proeminente "não é nada atraente e representa um risco sério de doenças fatais ou muito incapacitantes que preocupam toda a família", refere, no entanto, a médica. "Converse sobre mudanças de estilo de vida [dieta, exercício físico e menos álcool] e incentive-as em família. Disponibilize-se a marcar uma consulta e de o acompanhar ao médico", sugere ainda a especialista Maria Antónia Frasquilho. Não assuma, contudo, o papel de mãe do seu parceiro. "Numa relação entre adultos, as escolhas são individuais. Quando se transforma o outro em infantil e dependente, ele não leva nenhuma mudança a sério", alerta a psiquiatra.

5. Fumar "O fumador viciado fuma em qualquer lado, no carro, em casa... Normalmente, há dois momentos em que os homens deixam de fumar, quando nascem os filhos e quando começam a surgir problemas de saúde em que o tabaco constitui um fator agravante", esclarece o urologista. "O tabaco é fonte de múltiplas doenças, mas o fumo passivo encurta ainda a vida dos que partilham o mesmo espaço", refere Maria Antónia Frasquilho. "Acresce o odor a tabaco, que entranha tudo e todos", refere ainda a psiquiatra. A especialista aconselha que "utilize todos os argumentos quanto aos perigos diretos e indiretos do fumar, inclusive para a família". "Seja afirmativa e não permita que se fume em sua casa e muito menos no carro", recomenda ainda. "Arranje um mealheiro e desafie-o a depositar o dinheiro que gastaria com o tabaco", propõe Maria Antónia Frasquilho.