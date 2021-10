A dor nas costas afeta cerca de 150 mil portugueses e não pode ser desvalorizada, uma vez que quase todas as pessoas, em qualquer momento da sua vida, experienciam pelo menos um episódio deste tipo de dor.

A propósito do Dia Mundial da Coluna, que se assinala a 16 de outubro, a campanha “Olhe pelas Suas Costas” responde às 5 dúvidas mais comuns sobre este problema.

“As doenças da coluna vertebral são a causa mais relevante de anos vividos com incapacidade em todo o Mundo. A dor nas costas é um dos principais motivos que levam à perda de dias de trabalho, sendo que cerca de 80% da população terá pelo menos um episódio ou uma crise de dor nas costas ao longo da sua vida. Sendo tão comum, é natural que as pessoas tenham várias questões que gostariam de ver esclarecidas”, afirma Bruno Santiago, neurocirurgião e coordenador da campanha nacional “Olhe pelas Suas Costas”.

1. O que é que causa a dor nas costas?

A origem exata da dor nas costas é muitas vezes difícil de identificar, uma vez que existem inúmeras possibilidades.

As dores podem ter origem nos músculos, no tecido conjuntivo, nos ligamentos, nas articulações, na cartilagem, nos discos ou até nos nervos, uma vez que, devido às atividades diárias, esforços ou a uma patologia mais específica, qualquer uma destas estruturas pode ser lesada.

2. Geralmente, quanto tempo dura um episódio de dor nas costas?

Na esmagadora maioria dos casos a dor desaparece passado até um mês ou menos. Estima-se que cerca de 80% das pessoas que experienciam um episódio de dor pela primeira vez, conseguem resolver as queixas em quatro a seis semanas.

Se a dor persistir mais do que 4 semanas está indicada uma avaliação médica.

Quando a dor se mantém mais do que 3 a 6 meses, é considerada uma dor crónica e necessita muitas vezes de uma avaliação multidisciplinar, incluindo fisiatria, cirurgia de coluna, medicina da dor e psicologia.

3. Em caso de dor lombar devemos aplicar calor ou frio?

Tanto o calor como o frio podem ajudar a aliviar a dor, no entanto, é importante saber quando utilizar cada um.

O gelo reduz a inflamação ou o edema (inchaço), diminuindo o fluxo sanguíneo de vasos sanguíneos constritos. Se for colocado até 48 horas após o início da dor, pode ajudar a aliviá-la. Depois das 48 horas iniciais, o calor pode ajudar a acalmar e relaxar os músculos das costas doridos.

4. Qual é a postura indicada para evitar lesões nas costas?

Sentado: uma cadeira na qual as ancas fiquem ligeiramente acima dos joelhos reduz a tensão lombar. Devem ter um bom apoio do tronco.

Para alcançar um objeto: utilizar um banco para conseguir chegar a objetos que estão acima do nível dos ombros ajuda a evitar lesões. Mas cuidado com as quedas!

Evitar fletir o tronco. Se necessitar de se baixar deve fletir os joelhos.

5. Quem tem dores nas costas deve procurar que especialidade médica?

Segundo um estudo da Sociedade Norte-americana da Coluna (NASS), mais de metade das pessoas com dor nas costas procuram um especialista em patologia da coluna, como um médico fisiatra, cirurgião ortopédico ou neurocirurgião para tratamento.

No entanto, o médico de cuidados primários (médico de família) é o mais importante na avaliação inicial, para prescrever medicação que atenue a dor, recomendar exames complementares quando necessário e identificar o especialista ou tratamento mais diferenciado para cada situação.

As dores nas costas podem afetar qualquer um dos segmentos da coluna e a sua intensidade, frequência e as suas características são variáveis.

Existem três tipos de dores: cervicalgia, dorsalgia e lombalgia, consoante a área do tronco afetada, sendo esta última a mais comum.