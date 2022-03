Uma mulher passa por diferentes fases ao longo da vida, da infância à menarca, da idade fértil à menopausa. E todas estas fases implicam necessidades específicas por parte do corpo, seja pela produção hormonal ou ausência da mesma.

Para além dos órgãos reprodutores femininos, por exemplo, a vesícula das mulheres é mais sensível do que a masculina – toleramos menos gorduras. Provavelmente já se cruzou com mais mulheres com problemas de vesícula do que homens... Na verdade, uma mulher deveria apenas consumir no máximo duas colheres de sopa de gordura diariamente – já pensou que quantidade ingere?

De forma geral, a mulher deve ter principal foco na qualidade dos alimentos (assim como os homens!) e depois reforçar o consumo de gordura boa (os famosos ómegas), fibra e algumas vitaminas e minerais essenciais como o ácido fólico, o cálcio, o ferro, o zinco e vitaminas do complexo B.

Assim, para manter uma saúde feminina estável, aceite estas cinco sugestões de alimentos que deve aumentar a frequência de consumo:

- Vegetais de folha verde, ou seja, couves, brócolos, agrião, acelgas, kale, espinafres, entre outros. São ricos em cálcio, ácido fólico e vitamina K;

- Abacate, oleaginosas (amêndoas, nozes, avelãs, castanha do pará) e sementes (linhaça, chia, girassol, abóbora, sésamo) pela presença dos ómegas 3 e 6, mas também pelo magnésio, cálcio, ácido fólico e vitamina B6;

- Cereais Integrais, como o arroz integral, o millet, o milho, a aveia, o trigo sarraceno, a cevada, pelo aporte de fibra, aliada do correto funcionamento dos intestinos, e de vitamina B6;

- Frutos vermelhos, como a romã, as amoras e os mirtilos, por serem ricos em anti-inflamatórios e ajudarem a combater os radicais livres, que promovem o envelhecimento e doenças crónicas;

- Leguminosas - especialmente o grão, o feijão e as lentilhas - pela presença de triptofano – o percurssor da serotonina, tão importante para o bom funcionamento do sistema nervoso, associada à boa presença de cálcio.

É sempre importante recordar que estas recomendações são gerais e não dispensam a análise da condição de saúde e especificidades de cada mulher por um profissional de saúde e alimentação.

E para satisfazer o corpo e a alma vamos a cinco receitas para aumentar a frequência de consumo das sugestões acima...

Refresco anti-oxidante

Este Refresco anti-oxidante é perfeito para hidratar, mas também mineralizar com nutrientes antioxidantes. A receita base está preparada com água, mas podemos dar largas à imaginação preparando com outras infusões. Por exemplo, com camomila para ajudar a regular o sistema nervoso.

créditos: Green Smiles

Arroz de Grão e romã

Arroz de grão e romã para uma refeição ultra rápida, saciante e saborosa. É a sugestão ideal para dias em que procuramos uma refeição reconfortante e completa. A receita reflete a versão express, em que é só cozer e juntar os alimentos. Não há nada mais fácil. A romã vai dar-lhe um toque de frescura e sabor bastante importante, para além de aumentar o aporte dos anti-oxidantes.

créditos: Green Smiles

Pudim de chia

Este Pudim de chia é uma versão de pequeno-almoço muito fácil e pronta para consumir em casa ou em movimento. Sugiro fazer já em doses individuais, em frascos por exemplo, e depois é só adiciona o topping que quisermos no momento. Fica ótimo com fruta, é o que recomendo mais.

créditos: Green Smiles

Salada roxa

Salada roxa ou salada anti-ox. Uma mão cheia de vitaminas e minerais, bem saborosos e nutritivos. É o acompanhamento perfeito. Para além de ser bem saborosa e vistosa no prato.

créditos: Green Smiles

Salada de morangos, agrião, tofu e bulgur

Salada de morangos, agrião, tofu e bulgur e amêndoas! Uma proposta muito equilibrada, nutritiva e saborosa para a primavera-