Sendo algo extraído da vaca, animal sagrado neste pais, aliado aos benefícios naturais da mesma, faz com que o, ou a, Ghee seja visto nesta nesta parte do mundo, com um significado mais profundo.

O ghee é uma manteiga clarificada, o que se deve ao facto de ter sido purificada. Trata-se de um alimento extremamente refinado que é considerado muito rico em energia.

O ghee pode ser empregue em vez de manteiga, no pão ou noutros alimentos. Também é ideal como óleo de cozinha porque, ao contrário da manteiga, não queima ao ser aquecido.

O ghee é considerado um sabor doce, pelo Ayurveda. O doce é metabolizado em primeiro lugar, seguido pelo ácido, o salgado, o picante, o amargo e finalmente pelo adstringente. Contudo, esta sequência não corresponde à ordem que, habitualmente, costumamos ingerir os nossos alimentos. Os doces são quase sempre consumidos no final da refeição, sendo, na verdade a forma mais saudável e melhor para controlo de peso, consumir o doce no inicio da refeição.

A maioria das pessoas deve evitar os lacticínios indigestos, como o leite, as natas, os gelados e a manteiga, essencialmente quem sofre com síndrome do cólon irritável e até que os sintomas estejam controlados. Contudo, várias pessoas que sofram deste síndrome podem obter benefícios a partir do Ghee.

Quando ingerido em poucas quantidades, o ghee pode revelar-se um bom calmante do aparelho digestivo e portanto do dosha Pitta, sendo este o regulador metabólico do corpo, assente nos elementos da natureza fogo e água. Também no caso do dosha vata, assente nos elementos ar e éter (espaço circundante) e muito associado ao sistema nervoso central, o ghee se considera um alimento calmante na prevenção ou manifestação de desequilíbrio deste dosha.

Também as pessoas com intolerância à lactose (o conhecido açúcar do leite), poderão beneficiar desta manteiga purificada, precisamente pela remoção da mesma durante o processo de fervura.

Trata-se de uma alimento com alta densidade energética, que inclusive pode ser utilizada na culinária em qualquer situação que usaria outros óleos, mantendo os seus benefícios terapêuticos tão defendidos na Índia e no Ayurveda.

O ghee funciona como um purificador, alem de ser considerado, pela forma como atua no organismo, em geral, um desintoxicante e um elixir para a imunidade.

Onde ou como posso adquirir ghee?

O ghee poder ser comprado em algumas mercearias e lojas de produtos naturais, ou então ser preparado da seguinte maneira:

- Numa panela funda de aço inoxidável, colocar meio quilo ou mais de manteiga sem sal e levar a lume médio ou baixo. Ter cuidado para a manteiga não ficar queimada enquanto derrete.

- Enquanto a manteiga derrete, a água que ela contem irá ferver e desaparecer. Passados cerca de 30 minutos aparecerão no fundo da panela as partes sólidas do leite.

- Quando essas partes sólidas do leite ficarem em tom castanho dourado no fundo da panela, tirar o ghee líquido do lume. É provável que se repare no aparecimento de umas bolhas minúsculas a subirem do fundo da panela. Ter cuidado para o ghee não queimar.

- Enquanto o ghee ainda estiver quente, passar por um coador de aço inoxidável coberto com um pano de algodão. Verter o ghee para dentro de um recipiente. Ter cuidado para não salpicar as mãos com o líquido quente. Não é necessário colocar o ghee no frigorífico, a não ser para solidificar, mas se assim desejar poderá mantê-lo no frio.