Em Medicina Chinesa qualquer doença pode ser agravada pelo mau uso dos alimentos. O seu abuso em quantidade, em calorias e gorduras, em açúcares, álcool ou sal, resultam numa intoxicação global orgânica.

Aliada a cuidados na alimentação e a exercício físico, Pedro Choy recomenda uma receita natural, de preparo muito fácil e rápido:

Junte água (um litro e meio), sumo de limão (uma colher de sopa), mel (uma colher de chá) e sal grosso (3 grãos). Misture bem durante cerca de um minuto. Beba esta mistura (1,5 l / por dia) durante sete dias pois funciona como uma “vacina”, iniciando um ciclo de desintoxicação no organismo.

"Só o facto de se consumir um litro e meio de água por dia já vai beneficiar o organismo em mais sentidos do que as pessoas imaginam. É do conhecimento geral que mais de metade do corpo humano é composto por água, quando nos consciencializamos disso devemos, então, compensar as perdas diárias de água e bebê-la com frequência e em maior quantidade do que o corpo pede", começa por explicar o especialista.

A qualidade da água, desde que potável, é pouco importante do ponto de vista da Medicina Chinesa, uma vez que o corpo tem o seu sistema próprio de depuração da água.

"A partir do momento que estamos a consumir esta quantidade de água já estamos a dinamizar o funcionamento de órgãos como os rins, o fígado ou a vesícula, órgãos esses que foram sacrificados com esforços durante os excessos alimentares destas semanas", diz Pedro Choy.

O mel é uma das substâncias mais fascinantes da natureza: é extremamente nutritivo, tendo várias vitaminas, entre as quais muitas do complexo B, bem como ferro, cálcio, fósforo e potássio, além disso, tem outros componentes que o tornam um anti-inflamatório natural e é mesmo visto como um “antibiótico” da natureza. Portanto, é uma adição a esta bebida que vai promover o desinflamar dos órgãos que foram esforçados com os excessos alimentares, garante o terapeuta.

O sal tem má fama e é mal visto na nossa sociedade, mas, na realidade, o sal é essencial à vida se for o sal verdadeiro, o chamado sal gema ou sal marinho, sem aditivos e de preferência de colheita artesanal. Os minerais que o compõem passam para a água, aperfeiçoando algo que já é basicamente perfeito. "Deste modo, a solução do sal na água vai permitir que o organismo incremente as suas funções todas, melhorando mesmo a qualidade do sangue. Por incrível que pareça, não vai fazer mal à tensão arterial, pode mesmo ajudar a regulá-la", garante.

Já o limão, tem um grande potencial antioxidante e fomenta a imunidade, pelo que vai ajudar o organismo a sarar dos tais excessos das festas. "A quantidade de vitaminas, especialmente a C, é grande, neste citrino, mas é também um potente cicatrizante e por isso vai fechar o ciclo de ação dos outros ingredientes desta poção, que não é mágica, mas é uma grande ajuda para uma semana de recuperação dos excessos cometidos", conclui Pedro Choy.