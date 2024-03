Existe um arroz mais saudável?

O arroz é um dos cereais mais consumidos e produzidos no mundo, constituindo um dos principais alimentos para mais de metade da população mundial. Comparando os valores nutricionais dos diferentes arrozes, aquele que mais se destaca é o arroz integral. Apesar de necessitar de mais tempo de cozedura e não ser uma opção tão prática quando comparado com o arroz banco, é aquele que nutricionalmente é mais saudável.

Quais as propriedades do arroz integral?

O arroz integral, por não ser submetido a um processo de refinação, preserva o gérmen e o farelo do grão, o que lhe permite apresentar um maior teor em fibras, que promovem a saciedade e ajudam a regular o trânsito intestinal. Além disso, é particularmente rico em vitaminas do complexo B, como a niacina e a tiamina e em minerais como magnésio e fósforo. Estes nutrientes desempenham papéis essenciais no funcionamento do organismo.

Há riscos em conservar arroz?

Os grãos de arroz crus podem conter esporos de Bacillus cereus, uma forma adormecida de uma bactéria capaz de produzir intoxicações alimentares. Estes esporos podem sobreviver à cozedura do arroz. E por este motivo, é preciso cuidado redobrado ao guardar as sobras de pratos que incluam arroz.

Que cuidados devo ter?

Se as mesmas forem armazenadas a temperaturas inadequadas, fora do frigorífico, estes esporos podem crescer e transformarem-se em bactérias, podendo provocar uma intoxicação alimentar.

Quais são os sintomas?

Os sintomas da intoxicação por esta bactéria - Bacillus cereus - habitualmente são de curta duração e variam entre diarreia, cólicas, náuseas e vómitos. São mais severos em crianças, em idosos e em pessoas imunodeprimidas.

Como prevenir?

Para prevenir esta contaminação, deve promover-se uma adequada cozedura do arroz, manter o mesmo a temperaturas superiores a 65ºC depois de cozinhado e até que seja servido. E, se existirem sobras, as mesmas deverão ser armazenadas no frigorífico, idealmente, no máximo, um dia até reaquecer. Ao reutilizar as sobras, deverá também aquecê-las muito bem. O mesmo arroz não deverá ser reaquecido mais que uma vez.