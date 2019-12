Relativamente à sopa, no caso do Caldo Verde, por exemplo, deve-se optar por omitir a batata do puré e substituir por curgete, couve-flor, cabeça de nabo. No caso do prato principal, como o bacalhau, deverá ser servido apenas com as couves, com cenoura e nabo. Poderá, eventualmente, acrescentar alguma leguminosa, como grão-de-bico. No caso de se optar por peru assado, poderá servir como acompanhamento grelos cozidos e puré de ervilhas.

No caso de não querer adicionar leguminosas à refeição poderá usar, por exemplo, brócolos e couve-flor para fazer purés ou arroz com reduzida quantidade de hidratos de carbono. O consumo de salada e legumes cozinhados temperados com ervas aromáticas e azeite são essenciais para obter saciedade. Deste modo, as refeições mantêm-se muito saborosas, com a vantagem de terem uma menor da quantidade de glícidos. O pão não deverá existir durante a refeição principal.

Quanto às sobremesas, serão o mais difícil de controlar, pelo que deverá optar por opções mais saudáveis. No caso da mousse, poderá optar por mousse de cacau e pera abacate. Ao fazer salame de chocolate, deverá optar por salame de chocolate com frutos oleaginosos. Poderá fazer ainda brownie de cacau com manteiga de amendoim, uma opção saudável, saborosíssima e com efeito de maior saciedade. Relativamente às fatias douradas, uma das sobremesas tradicionais, deverá optar por um pão com maior quantidade de fibra e menor quantidade de hidratos de carbono e, em vez de fritar, opte pelo forno.

Um aspeto essencial na preparação das refeições é o tamanho das porções, que deverá ser diminuído. Por exemplo, no caso das fatias douradas, em vez de se fazer apenas uma fatia, a opção passa por dividir em 3 ou 4 pedaços, de modo a ter porções mais pequenas. E melhor do que comer uma sobremesa será sempre a ingestão de fruta fresca, fruta desidratada, ou até de frutos oleaginosos. O aporte de fibras, água, hidratos de carbono, vitaminas e sais minerais irá promover o bem-estar.

Importa referir, ainda, que aliada a uma alimentação saudável, a monitorização da Diabetes é fundamental para o seu controlo. Já existem aplicações de monitorização que se podem ter no smartphone, como a mySugr, por exemplo, que permitem conhecer a variação da glicemia a cada momento e ajudam na minimização das causas que lhe são inerentes. Esta aplicação ainda permite ao utilizador fazer a descarga automática dos dados de glicemia e exportar essa informação num relatório para poder partilhar com o profissional de saúde. Enquanto que anteriormente só conseguíamos visualizar a variação da glicemia, sem informação exata sobre o que era ingerido, agora, com as apps de monitorização, conseguimos saber exatamente o que a pessoa consome e associar esses dados aos perfis glicémicos, fazendo um reajuste à alimentação de acordo com os mesmos.

Deste modo, com uma dieta equilibrada e uma monitorização eficaz, é possível manter a Diabetes sob controlo e, em simultâneo, viver o Natal em pleno.

Um artigo da nutricionista Vera Ruivo Dias, da Associação Diab(r)etes e autora do blogue Deveras Nutritivo.