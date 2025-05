Existem dois tipos de água com gás: a água mineral natural gasocarbónica e a água gaseificada.

A mineral natural gasocarbónica é uma bebida de origem natural e rica em nutrientes. A água gaseificada é uma bebida à qual é adicionado gás carbónico de forma artificial para o efeito de efervescência.

Ambas estas opções, contrariamente ao que se possa pensar, não contêm ingredientes prejudiciais à saúde óssea. Alguns estudos indicam que as bebidas gaseificadas açucaradas podem estar associadas a uma diminuição da densidade óssea, particularmente quando são utilizadas para substituir alimentos ricos em cálcio da alimentação, por exemplo, ao substituir um iogurte por uma destas bebidas.

No entanto, estas pesquisas referem-se a refrigerantes açucarados e não à água com gás. Outra questão tem a ver com a presença de cafeína em alguns refrigerantes que pode também reduzir e/ou inibir a absorção do cálcio.

Em relação à água com gás, esta pode até contribuir para uma hidratação adequada, essencial para a saúde óssea. Além disso, algumas variedades enriquecidas com minerais, como cálcio e magnésio, podem ser benéficas para a estrutura óssea.

Beber água com gás como parte de uma alimentação equilibrada não apresenta riscos significativos para a saúde óssea. No entanto, é importante garantir uma ingestão adequada de cálcio e vitamina D para manter os ossos fortes.

Em resumo: não há evidências científicas que demonstrem que a água com gás tenha um efeito negativo na saúde óssea.

Um artigo de Andreia Ferreira, nutricionista, coordenadora da Unidade de Nutrição Clínica do Hospital Lusíadas Lisboa.