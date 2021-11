Há, cada vez mais, um consumo exagerado de gorduras, açúcares e sal, consequência do ritmo de vida acelerado, que faz com que as pessoas não tenham tempo para escolher e preparar os melhores alimentos. Entre levar e buscar as crianças à escola, gerir as suas atividades, o nosso trabalho, as reuniões tardias, treino ou momentos de lazer, acaba por sobrar pouco tempo para cozinhar refeições saudáveis e, muitas vezes, a solução mais fácil passa por alimentos processados e refeições pré-preparadas. A par deste excesso de gordura, açúcar e sal, há uma redução na ingestão de frutas e vegetais, leguminosas, peixe, ou seja, há uma diminuição de alimentos ricos em fibras, hidratos de carbono complexos, vitaminas, minerais e antioxidantes. Este tipo de alimentação está associado ao aumento de peso, colesterol sanguíneo, triglicerídeos e aumento da glicémia e todos estes são fatores de risco para o surgimento de diversas patologias, como a obesidade, o cancro, a diabetes, as doenças cardiovasculares ou a hipertensão arterial.

Perante este contexto, todos devemos assumir um papel ativo na adoção de hábitos mais saudáveis e foi por isso que aceitei o convite da MSD Portugal para desenvolver um plano nutricional para a plataforma Controlar a Diabetes, apoiando as pessoas que querem adotar uma alimentação equilibrada e, assim, prevenir e controlar doenças como a diabetes tipo 2.

Para incentivarmos as pessoas a adotar hábitos mais saudáveis, vamos partilhar duas receitas por mês, muito simples e que podem ser facilmente aplicadas no dia-a-dia. Estas receitas foram pensadas para todos, incluindo as pessoas com diabetes tipo 2, e vão estar disponíveis nas minhas redes sociais: Facebook (Dieta da Crise | A Dieta Prática) e Instagram (dietadacrise_adietapratica) e no site controlaradiabetes.pt.

Uma alimentação rica em vegetais, frutas, hidratos de carbono complexos, leguminosas, peixe, carnes magras, antioxidantes, vitaminas, minerais, fibras, gorduras boas (polinsaturadas e monoinsaturadas, presentes por exemplo no peixe, abacate, azeite, frutos secos, etc.), tem um impacto muito positivo na nossa saúde, além de contribuir para a diminuição do peso corporal, colesterol, triglicerídeos, glicémia, hipertensão arterial, entre outros fatores de risco.

Vejamos o caso específico da diabetes. A diabetes constitui um dos desafios de saúde crónica mais graves que enfrentamos hoje em dia. No caso da Diabetes tipo 2, esta cursa habitualmente de forma silenciosa, o que significa que, geralmente, se não forem feitos exames médicos, a pessoa pode não ter consciência de que tem esta condição.

Existem dois tipos de diabetes: a diabetes tipo 1, que se verifica quando há destruição das células produtoras de insulina do pâncreas e ocorre maioritariamente em crianças e jovens; e a diabetes tipo 2, que ocorre quando o pâncreas deixa de produzir insulina suficiente ou quando o organismo não consegue utilizar eficazmente a insulina produzida. Este tipo de diabetes representa a grande maioria dos casos diagnosticados. Pode surgir em qualquer idade, mas é mais frequente nas pessoas adultas e com peso a mais.

Os fatores de risco para o desenvolvimento da diabetes são vários, desde peso a mais, sedentarismo, alcoolismo, ingestão de açúcar e gordura em excesso, idade, história familiar e herança genética, hipertensão arterial (HTA), entre outros fatores. Para quem tem um ou vários destes fatores de risco, adotar um estilo de vida mais saudável é fundamental para a prevenção e controlo da diabetes tipo 2.

A prevenção desta patologia passa por uma alimentação saudável e equilibrada em conjunto com a atividade física e a medicação, quando prescrita pelo médico. Há outros fatores, além destes, fundamentais para prevenir e controlar a diabetes tipo 2, tais como: controlar os níveis de colesterol; controlar a pressão arterial; perda de peso caso lhe seja diagnosticado excesso de peso ou obesidade.

Uma alimentação saudável e equilibrada é, assim, fundamental para o bem-estar geral e também para a prevenção e controlo de doenças como a Diabetes.

Um artigo da nutricionista Rita Rocha de Macedo.