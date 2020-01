2. Deixar-se influenciar pelos outros

Nalgumas ocasiões, as pessoas que nos rodeiam não são capazes de perceber o quanto nos esforçamos para mudar de aspeto, o que complica a tarefa. Isto faz com que, às vezes, ocorram situações como ser a única pessoa que conhece que está a tentar perder peso com uma dieta. Está a rever-se neste cenário? Quando come com os seus amigos, opta por pratos que normalmente recusaria? Então faz mesmo parte deste grupo!

Existem também situações em que o seu parceiro não está disposto a ter uma vida mais ativa e não o acompanha, o que dificulta o processo, uma vez que são vários os estudos que confirmam que emagrecer a dois é mais fácil. Muitas pessoas que começam um regime acabam por abandoná-lo porque todas as pessoas que conhecem minam as suas intenções. Também já sucedeu consigo?

Se for o caso, também aqui há coisas que pode fazer para o contrariar. Em primeiro lugar, expresse as suas necessidades sem receios. À partida, a sua família e os seus amigos não querem estragar a sua dieta. Simplesmente, pode não lhes ter dito o quão importante, para si, é o regime de perda de peso que anda a procurar seguir. Quando o fizer com segurança, sentirá o seu apoio, deixe bem claro as suas intenções.

3. Não ter uma vida saudável

É um dos erros mais comuns e são muitas as pessoas que o cometem. O saudável custa sempre mais, pelo que, se tem sempre uma desculpa para não cumprir a dieta, pensa que é incapaz de renunciar aos pequenos vícios e prazeres culinários, premeia-se com comida cada vez que está cansado ou stressado ou perde peso, mas recupera-o sempre, faz forçosamente parte deste grupo. Para superar o problema, pegue numa caneta.

Elabore um guia e trace um plano de emergência. Se fez um diário do que come, já sabe reconhecer os seus padrões de conduta alimentar e, entre eles, encontrará, com certeza, um que a faz renunciar a uma vida equilibrada. Pode, por exemplo, ter sempre uma razão para não ir ao ginásio, mas experimente escrever, debaixo das suas desculpas, um plano alternativo, como voltar a casa dando um passeio, em vez de usar o carro.

Arranje companhia. Combine com um amigo fazerem exercício físico juntos. Se sente que alguém depende de si será mais difícil aborrecer-se ou desistir. Converta o exercício num hobby, transformando-o numa atividade prazeirosa. Valorize o seu esforço como algo que faz para ganhar saúde e não apenas para perder peso. Assim, os seus hábitos transformar-se-ão a longo prazo e será mais difícil recuperar os quilos perdidos.

Uma atitude positiva melhora os resultados e uma vida saudável garante-os. À medida que for adotando estas estratégias, visualize os resultados. Elabore uma imagem mental para usar sempre que está prestes a deixar o exercício e a dieta. Imagine-se, por exemplo, em três cenários diferentes onde poderá desfrutar do novo peso.

Por fim, avance devagar. As pequenas mudanças são mais simples de atingir do que as grandes alterações e são uma motivação para metas mais elevadas.

4. Não gostar do seu físico

Muitas pessoas decidem fazer dieta por terem um baixo nível de autoestima e uma imagem negativa do seu físico. Se este é o seu caso, já deve ter pensado, mais do que uma vez, que o seu corpo não corresponde à sua personalidade, acreditando ainda que só será feliz depois de ter emagrecido. Para além disso, é muito autocrítico e não consegue ver a parte positiva do seu físico. Mas lembre-se que todas as pessoas a têm!

Aceitar-se como é, é o caminho mais sensato e rápido para ser feliz e não se sentir deprimido se não vir os resultados que esperava antes de iniciar a dieta. Não pense que ficará fantástico depois do regime alimentar, pois haverá sempre coisas a melhorar. Até os supermodelos têm defeitos e, não fosse o recurso a programas de manipulação e tratamento digital de imagens como o Photoshop, muitos deles seriam notórios.

Para superar o problema, conceda a si próprio meia hora diária. Use este tempo para se dedicar a uma atividade que o relaxe, como o ioga, o tai chi ou, inclusivamente, escutar música calma, uma opção que o ajudará a sentir-se melhor. Escrever uma lista é outra solução. Inclua nela todas as coisas que gosta em si, sejam elas ou não físicas. De seguida, escreva também o que odeia em si e queime a lista.

Esta é uma forma de suprimir esses sentimentos negativos, acreditam muitos especialistas. Além disso, olhe à sua volta. Não se trata de comparar, mas apenas de prestar atenção aos corpos dos que o rodeiam. Parecem-lhe perfeitos? Tão perfeitos como exige do seu? Muitos deles pertencem às pessoas de quem gosta. Por isso, se é capaz de ultrapassar a imagem dos outros, perdoe também os seus próprios defeitos. Pense nisso!