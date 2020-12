1. Não deixe de praticar atividade física diária

Não use o elevador se pode subir as escadas, não vá de transportes se pode ir a pé. O objetivo são 30 minutos de atividade física todos ou na maior parte dos dias. Mesmo no dia de Natal.

2. Elimine o excesso de sal da sua dieta

Demolhe bem o bacalhau, o sal é sempre um veneno para a tensão arterial. A hipertensão é um dos mais potentes fatores de risco do AVC.

3. Cuidado com os fritos

Na confeção de fritos como as rabanadas, filhós, bolinhos de bacalhau e outros, conceba porções maiores para fritar! Quanto mais pequena a porção, mais óleo de fritura irá reter. Para fritar, prefira azeite ou, em alternativa, óleo de amendoim, pois este atinge uma temperatura mais elevada sem se deteriorar.

4. Mais vegetais

Aumente a quantidade de hortícolas no prato e reduza a quantidade de arroz, massa ou batata, como forma de tentar compensar um pouco a ingestão de doces. Ingira fruta fresca ao longo da quadra natalícia para fugir à tentação dos doces.

5. Diga não a mais açúcares

Evite os refrigerantes pelo seu elevado conteúdo em açúcar. Mesmo os sumos naturais devem ser restringidos a um baixo consumo.

6. Evite o álcool

As bebidas alcoólicas são para consumo moderado, com um máximo de consumo diário de dois copos de vinho para o homem e um para a mulher.

7. Use alternativas ao açúcar

Na confeção dos doces tradicionais, reduza a quantidade de açúcar da receita, bem como a de gemas de ovos. Nas receitas com leite, opte por leite magro. Use e abuse da canela.

8. Reduza a manteiga

Nos assados, evite manteiga, natas ou outros cremes de gordura, preferindo azeite ou alguns produtos mais light. Pode servir os assados acompanhados por frutas tropicais, tornando-se saborosos, apelativos e mais ricos nutricionalmente.

9. Não coma as gorduras visíveis

No prato, retire com os talheres todas as gorduras visíveis da carne e do peixe e evite os molhos.

10. Aproveite as sobras de forma saudável

Com as sobras, use a sua criatividade para criar novos pratos, mas não volte a adicionar mais gordura ou sal na sua elaboração. E lembre-se que o Acidente Vascular Cerebral não escolhe dia nem hora. Mais vale um natal cheio de vida, do que menos uma vida neste Natal.