Em declarações hoje à agência Lusa, o mentor da iniciativa 3DMask Portugal (https://3dmask-portugal.eu/), Rúben Borges, disse que, num mês, passaram a fabricar milhares de viseiras por semana, em impressoras 3D, só com trabalho de voluntários.

“De meia dúzia de viseiras por dia chegamos aos milhares por semana no espaço de um mês. Nós fizemos uma série de melhorias para otimizar o tempo [de produção]. Acabámos por conseguir arranjar um modelo que demorava menos uns minutos [a fazer] e isto, associado a ter de multiplicar por 100 o número de máquinas, subiu imenso a nossa produção”, referiu.

De acordo com o responsável, as impressoras 3D demoravam cerca de quatro horas a produzir uma viseira, mas, agora, após a injeção de moldes, têm sido produzidas milhares por dia.

“São milhares por dia. Quase não há limite”, reiterou.

Com cerca de 300 voluntários, o 3DMask Portugal nasceu em 19 de março, por um grupo de seis pessoas de Lisboa, aquando do decreto do estado de emergência.