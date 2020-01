Em comunicado, o Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), órgão independente lançado em 2018 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Banco Mundial, destacou a “capacidade de resposta” que está a ser dada por muitos países e pela OMS, bem como a "transparência da China na troca de informações”.

No entanto, a organização manifestou-se "preocupada com o facto de muitos países ainda não estarem preparados" para lidar com a ameaça, apelando, por isso, aos líderes de todos os países para que tomem “as medidas imediatas para garantir que tenham as capacidades necessárias".

"Todos os países e governos locais, incluindo aqueles que não foram afetados, devem dedicar recursos com urgência ao fortalecimento das suas capacidades essenciais de preparação", indicou o GPMB, acrescentando que devem serem adotadas medidas para "prevenir, detetar, informar e responder" ao surto.

O alerta desta organização de controlo acontece no dia em que a OMS se reúne pela segunda vez numa semana para decidir se o surto do novo coronavírus constitui uma "emergência de saúde pública de interesse internacional".

O coronavírus, detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro), já provocou a morte de pelo menos 170 pessoas na China e infetou mais de 7.700 outras.