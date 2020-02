“Estamos a tentar prevenir o que pode acontecer, ou seja, possíveis prejuízos nos negócios, nomeadamente em lojas ou restaurantes [da comunidade chinesa], devido ao receio que as pessoas podem ter e que pode levá-las a evitar esses negócios”, disse à Lusa Y Ping Chow, que tem agendada para esta manhã uma reunião com a Câmara de Vila do Conde, concelho que acolhe a maior comunidade chinesa em Portugal.

O presidente da Liga dos Chineses espera ainda, para quarta-feira, uma reunião com o chefe de gabinete da Secretária de Estado das Migrações, a qual vai convidar para uma visita ao comércio da comunidade chinesa, aguardando por uma resposta positiva para “um sinal de apoio político”.

“Era importante que os poderes públicos e os políticos se juntassem mais com a comunidade chinesa”, observou.

Y Ping Chow considerou que, relativamente a possíveis contágios, “a desconfiança existe sempre” e, “neste momento, sente-se mais nas escolas”.

A isto soma-se o receio de prejuízo nos negócios, que “já aconteceu antes, com anteriores epidemias”, designadamente a SARS (Síndrome Respiratória Aguda Grave, detetada na China no fim de 2002).

“Efetivamente os chineses instalados em Portugal fazem muitas viagens à China para realizar as suas compras, mas são alvo de controlo nas entradas em saídas. De qualquer forma, os chineses instalados em Portugal vão pouco à zona do epicentro [do vírus], que é uma zona de indústria pesada”, descreveu Y Ping Chow.

Quanto às recomendações à comunidade chinesa, o presidente da Liga disse que se resumem às orientações gerais dadas pelas autoridades de saúde nacionais – o contacto com as linhas de saúde.