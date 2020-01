Já hoje várias companhias aéreas, entre as quais a também europeia British Airways, tinham decidido suspender ou reduzir os seus voos de e para a China continental com o objetivo de evitar a disseminação do coronavírus.

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) garantiu que está a acompanhar “de perto” a evolução do coronavírus em Wuhan e a colaborar com as principais organizações de saúde - como a Organização Mundial da Saúde - para limitar o risco de surto.

Em comunicado divulgado hoje na sua página na Internet, a IATA explicou que as companhias aéreas estão preparadas para trabalhar com as autoridades de saúde pública quando há surtos de doenças transmissíveis e acrescentou que estão a ser aplicadas as recomendações da Organização Mundial da Saúde para limitar o risco de exportação ou importação da doença.

A IATA integra cerca de 260 transportadoras aéreas, que representam 83% do tráfego aéreo total.

A China elevou hoje para 132 mortos e mais de 5.900 infetados o balanço do novo coronavírus detetado em dezembro na cidade de Wuhan, capital da província de Hubei, no centro do país.

Além do território continental da China, também foram reportados casos de infeção em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Austrália, Canadá, França e Alemanha.