Na vizinha China, quase 60 milhões de habitantes estão em quarentena para tentar conter o avanço da epidemia, que já matou mais de 1.300 pessoas e contaminou mais de 60.000, segundo o balanço mais recente.

O aumento considerável do número de infetados nas últimas 24 horas foi provocado pela adoção de um sistema de cálculo diferente, que amplia a noção de casos positivos.

A partir de agora serão incluídos todos os pacientes com radiografias pulmonares que mostrem sinais de pneumonia, sem esperar o resultado de testes padrão de ácido nucleico, que eram considerados indispensáveis para confirmar o diagnóstico. O teste é mais lento e trabalhoso, o que atrasava o tratamento do paciente.

Vietname e China partilham uma fronteira de centenas de quilómetros. As autoridades de Hanói adotaram várias medidas para travar o avanço do novo coronavírus, coincidindo com o regresso da China de centenas de cidadãos que viajaram para o Ano Novo Lunar.

Nos últimos dias, vários pontos de Hanói e de outras cidades foram transformados em hospitais ou centros de quarentena.

As autoridades vietnamitas proibiram todos os voos procedentes e com destino à China continental, assim como as viagens de comboio comerciais.

Hanói também suspendeu a concessão de vistos de turismo para as pessoas que passaram pela China nas últimas duas semanas.

As autoridades locais decidiram compensar os trabalhadores da cidade com o pagamento de dois dólares por pessoa, por dia, enquanto durar o período de isolamento.

O que é uma sala de pressão negativa e para que serve?

Veja a expansão do coronavírus em imagens