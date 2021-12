Com mais de 56.000 cancelamentos de reservas em hotéis, a indústria do Turismo na Cidade do Cabo, África do Sul, está a perder cerca de 12 milhões de euros por dia, devido à proibição de viagens internacionais impostas ao país decorrentes do surgimento da variante Ómicron da covid-19.

