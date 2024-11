O príncipe William passou o seu último dia na África do Sul perto do mar e convidou a modelo e apresentadora Heidi Klum para aprender mais sobre pesca sustentável.

De acordo com a People, o ator Billy Porter e a modelo Winnie Harlow também se juntaram no evento que aconteceu no Kalk Bay Harbor, perto da Cidade do Cabo, na quarta-feira, dia 6 de novembro.

O grupo aproveitou um barbecue tradicional, conhecido como 'braii'.

William esteve presente neste local para enaltecer as contribuições da Abalobi, a organização que trabalha com pequenas comunidades piscatórias para registar os dados das suas capturas com o objetivo de promover a pesca sustentável.

