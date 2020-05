Mourão, general da reserva do Exército brasileiro, estava isolado desde sábado com sua mulher, Paula Mourão, no Palácio Jaburú, residência oficial da vice-presidência do país, depois de saber que esteve em contacto com um funcionário diagnosticado com o novo coronavírus.

Apesar de o primeiro teste realizado ter dado um resultado negativo no domingo, o vice-presidente preferiu ficar isolado, como medida preventiva, até o resultado do contra-teste, divulgado hoje, ter confirmado que não contraiu a doença.

“O vice-presidente retornará à sua agenda normal, no seu gabinete, na tarde desta quarta-feira”, informou um comunicado divulgado pela sua assessoria de imprensa, que revelou ainda o resultado negativo, quer de Mourão, quer da sua mulher.

Na semana passada, em obediência a uma decisão judicial, o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, divulgou os resultados de três testes que realizou ao novo coronavírus, e que deram resultado negativo.