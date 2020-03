O “estado de alarme” substitui a “emergência preventiva” declarada por Nicolás Maduro na noite de quinta-feira.

“Estou a assinar o decreto constitucional de estado de alarme para tomar decisões drásticas que protejam a Venezuela desta pandemia, para enfrentar e combater esta pandemia mundial”, disse.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Nicolás Maduro falava no palácio presidencial de Miraflores, acompanhado por vários membros do seu gabinete e do alto comando militar, durante uma videoconferência com os governadores dos estados.

”O coronavírus não estava na Venezuela, está a chegar do estrangeiro, por isso suspendemos todos os voos da Europa, e já está aqui. Estou avaliando seriamente tomar decisões drásticas de suspensão de todas as atividades laborais por regiões, a nível de defensa nacional”, afirmou.

Nicolás Maduro recordou que foram suspensas as aulas a nível nacional e a todos os níveis. Por outro lado, foram restringidas as atividades em lugares públicos, devido à “quarentena coletiva social”. Maduro explicou ainda que os restaurantes do país poderão apenas facilitar comida para levar.

“O epicentro passou da China para a Europa, a crise em Europa é alarmante”, disse Nicolás Maduro, precisando que acompanha com atenção a imprensa dos Estados Unidos, espanhola e portuguesa.

“Nenhum país, como diz a Organização Mundial da Saúde, está suficientemente preparado para enfrentar esta pandemia. Acordemos, não pensemos que isto é mais uma crise. Estamos declarados em emergência, zero preguiça, é hora de sacrifício e disciplina durante as 24 horas do dia”, disse Nicolás Maduro, sublinhando que no seu Governo “ninguém dormirá”.