A Lamborghini associou-se ao Movember, uma das maiores iniciativas mundiais de angariação de fundos para a prevenção e tratamento das doenças masculinas como o cancro da próstata e dos testículos. Este movimento procura também apoiar a saúde mental. Vários Lamborghini devidamente decorados com autocolantes em forma de bigode, símbolo do movimento, juntaram-se para um passeio entre Cascais e Lisboa.

A comitiva portuguesa não esteve sozinha, ao fazer parte dos cerca de 1.500 Lamborghini que deram um outro colorido às ruas de Nova Iorque, Londres, Sidney, Banguecoque, Roma ou Cidade do Cabo, por exemplo. Este movimento global reforça a consciencialização de importantes questões relacionadas com a saúde, seja ela física ou mental, num evento organizado por 92 concessionários Lamborghini, incluindo a Lamborghini Lisboa.

O evento em Portugal contou ainda com a presença de Ricardo Carriço que aceitou dar a cara por esta iniciativa desde o primeiro momento. “É com enorme prazer que participo numa causa tão nobre como esta. É muito importante que os homens, que tendem a desvalorizar certos sintomas, cuidem da sua saúde. Em Portugal, todos os anos, aparecem mais de seis mil novos casos de cancro da próstata, um em cada cinco portugueses sofrem de problemas de saúde mental, entre muitas outras doenças, cuja prevenção é sempre a chave para que não se tornem fatais. É louvável ver marcas que, aparentemente nada tem que ver com o tema, apoiarem e se mobilizarem para criar uma maior consciencialização para tópicos tão importantes como este. É com este tipo de iniciativas que fazemos a diferença e mundo se torna num lugar um bocadinho melhor”, refere o ator.

Já Licínio Almeida, diretor geral das Marcas de Luxo da SIVA, afirma que "é muito importante para a marca associar-se a este tipo de iniciativas, bem como contar com o apoio dos nossos clientes que se mostraram sensibilizados para este tema e que aproveito para agradecer a presença de todos neste evento".

“Através desta parceria, a Lamborghini pretende contribuir ativamente para a questão crucial da saúde e apoiar a pesquisa, sensibilizando e consciencializando junto da sua própria comunidade de admiradores e clientes. Esta medida estabelece um paralelo perfeito com muitas iniciativas que há anos temos levado a cabo internamente, em prol do bem-estar físico e psicológico das nossas pessoas. Aqui se inclui desde projetos de rastreio e prevenção da saúde, a esquemas de apoio à diversidade e à inclusão, passando por inúmeras iniciativas de cariz social, que fazem da Lamborghini uma entidade industrial eticamente responsável”, afirmou Stephan Winkelmann, Presidente e CEO da Lamborghini.

Movember, uma campanha global

A campanha ocorre simultaneamente em mais de 20 países e conta com mais de 6,5 milhões de apoiantes em todo o mundo, tendo já angariado cerca de 765 milhões de euros.

O Movember, cujo nome deriva das palavras "Moustache" e "November", foi fundado na Austrália há 18 anos e até à data já envolveu mais de 6 milhões de homens e mulheres que, durante o mês de novembro, cultivam um bigode ou assumem um desafio físico como sinal de encorajamento para cuidarem conscientemente da sua saúde. De acordo com as últimas estatísticas, os homens estão a morrer demasiado jovens – em média seis anos mais cedo do que as mulheres e por razões amplamente evitáveis.

A organização Movember gere diretamente a angariação de fundos através de uma plataforma destinada aos fãs e clientes da Lamborghini, onde podem ser feitas as doações. O montante angariado será destinado a investir nos vários projetos apoiados pela organização do Movember.