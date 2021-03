Os vacinados também podem reunir-se sem máscara com pessoas não-imunizadas de outra casa se elas não apresentarem fatores de risco contra a COVID-19, disse em conferência de imprensa Rochelle Walenski, diretora dos Centros para a Prevenção e o Controle de Doenças (CDC), a principal agência federal de saúde pública do país.

Os Estados Unidos registaram 804 mortes provocadas pela COVID-19 nas últimas 24 horas, além de 42.548 casos, segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins. Desde o início da pandemia, os Estados Unidos acumularam 524.979 óbitos e 28.989.066 casos da doença.

Os EUA são o país com mais mortes devido à COVID-19 e também com mais casos de infeção.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, estimou que a doença venha a causar mais de 600 mil mortos no país. Por seu lado, o Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington, em cujos modelos de projeção a Casa Branca se baseia com frequência, previu cerca de 575 mil mortos até junho.

Portugal registou hoje 25 mortes relacionadas com a COVID-19 e 365 novos casos de infeção com o novo coronavírus, o valor mais baixo desde 7 de setembro, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde março de 2020, Portugal já registou 16.565 mortes associadas à COVID-19 e 810.459 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

De acordo com os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem atualmente 1.033.100 pessoas vacinadas: 739.762 com a primeira dose e 293.338 com a segunda dose.

A pandemia de COVID-19 provocou, pelo menos, 2.593.872 mortos no mundo, resultantes de mais de 116,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

