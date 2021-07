Com base em um sistema de monitoramento federal sobre a segurança das vacinas, a FDA identificou 100 casos deste raro distúrbio neurológico após a injeção de 12,5 milhões de doses. Destes, 95 foram graves e obrigaram à hospitalização do paciente. Uma morte foi relatada.

"A probabilidade de isso acontecer é muito baixa e a taxa de casos relatados excede a taxa básica [de incidência sem qualquer intervenção] por uma pequena margem" na população em geral, disse a Johnson & Johnson em comunicado.

A notícia representa um novo golpe para o imunizante da J&J, que recebeu autorização para uso emergencial em fevereiro, mas que tem papel menor na campanha de vacinação dos Estados Unidos contra a COVID-19.

A GBS é um distúrbio neurológico no qual o sistema imunológico do corpo danifica as próprias células nervosas, causando fraqueza muscular ou, nos casos mais graves, paralisia.

Afeta cerca de 3.000 a 6.000 pessoas a cada ano nos Estados Unidos. A maioria dos pacientes recupera.

O novo alerta de vacina observa que, na maioria das pessoas, os sintomas começaram dentro de 42 dias após a inoculação, embora afirme que "a probabilidade de isso acontecer é muito baixa".

Também acrescenta que as pessoas devem procurar atendimento médico imediato se sentirem fraqueza ou formigamento, principalmente nas extremidades, que pioram ou se espalham para outras partes do corpo.

As pessoas também devem procurar ajuda médica com urgência em casos de dificuldade para andar, falar, mastigar ou engolir, além de realizar outros movimentos faciais, visão dupla ou perda da função da bexiga ou intestinal.

Mais benefícios do que riscos

Embora a FDA trabalhe com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) no monitoramento da segurança da vacina, "continua a acreditar que os benefícios conhecidos e potenciais claramente superam os riscos", disseram as fontes.

Também foram observados casos deste distúrbio após a administração de certas vacinas, incluindo aquelas que previnem a gripe sazonal e herpes-zóster.

Até ao momento, nenhum sinal de distúrbio neurológico foi identificado após a inoculação com as vacinas da Moderna e Pfizer-BioNTech.

A vacina da J&J sofreu graves problemas de produção e uma fábrica de Baltimore responsável pelo seu fabrico foi encerrada por três meses devido a problemas de contaminação.

Mesmo assim, o imunizante foi submetido a um hiato de segurança em abril, depois da identificação de um aumento no risco de um paciente desenvolver uma forma rara de coagulação, principalmente em mulheres jovens.

A suspensão foi retirada depois de se determinar que o perigo era remoto e que os benefícios superavam os riscos, mas o episódio resultou numa queda da procura pela vacina da J&J.

A informação chega num momento em que a procura por vacinas contra a COVID-19 está a diminuir nos Estados Unidos, com apenas cerca de 430 mil aplicações por dia. A média máxima em sete dias foi de cerca de 3,5 milhões de doses em abril.

Os casos de coronavírus estão a aumentar novamente nos estados do centro-oeste e sul do país, onde a vacinação não avançou o suficiente, com domínio da variante Delta, muito mais contagiosa.