A Moderna já tinhas publicado "resultados provisórios" de sua Fase 1 na forma de um comunicado de imprensa no seu site em maio, que revelou que a vacina gerou respostas imunes em oito pacientes.

Embora estes resultados tenham sido classificados como "encorajadores" por Anthony Fauci, a principal autoridade em doenças infecciosas dos EUA, o estudo completo era aguardado com expectativa pela comunidade científica. Desde então, a empresa passou para a próxima etapa do seu ensaio, envolvendo 600 pessoas.

O novo artigo foi publicado no New England Journal of Medicine. Os 45 participantes foram divididos em três grupos de 15 para testar doses de 25 microgramas, 100 microgramas e 250 microgramas. Todos receberam uma segunda dose 28 dias depois.

Após a primeira etapa, verificou-se que os níveis de anticorpos eram mais altos com doses mais altas e, após a segunda etapa, os participantes apresentaram níveis mais altos de anticorpos do que a maioria dos pacientes que tiveram COVID-19 e geraram os seus próprios anticorpos.

Mais da metade dos participantes tiveram efeitos colaterais leves ou moderados, sem atingir o nível em que o teste seria suspenso.

Os efeitos colaterais incluíram fadiga, calafrios, dor de cabeça, dor no corpo e dor no local da injeção.