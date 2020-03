Ana Barros reforçou que estes subprodutos agroindustriais podem ser reaproveitados para as “indústrias cosmética e farmacêutica porque comprovaram ter uma atividade antibacteriana elevada”.

Elencou ainda a “atividade anti-inflamatória e antioxidante”, pelo que acredita que podem vir a ser utilizados como “creme antirrugas ou como creme de tratamento de feridas”.

O resultados no laboratório, segundo as responsáveis, foram “bons”, no entanto ressalvaram que os estudos vão prosseguir e que, até o produto poder chegar ao mercado, há ainda que ultrapassar “mutas fases, testes e diretivas”.

Iva Prgomet participou num outro estudo, na Universidade Politécnica de Valência (Espanha), que incidiu na utilização da casca da amêndoa como substrato nomeadamente para a produção de manjericão, o que já está a ser aplicado pela indústria.

Em 2019, a produção de amêndoa em Portugal foi de cerca 30 mil toneladas.

Segundo dados do Ministério da Agricultura, entre 2009 e 2018 registou-se um crescimento de 48% da área de amendoal no país.

De 2010 a 2018 verificou-se um aumento de 208% na produção de amêndoa.

A distribuição da área de amendoal, em 2018, era: Trás-os-Montes com 54%, Alentejo com 23%, Algarve com 19% e Beira Interior com 4%.