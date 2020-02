Ao contrário dos probióticos, que são microrganismos vivos, os prebióticos são o "alimento" das bactérias benéficas ao organismo humano e ajudam esses microrganismos a crescer a partir da flora intestinal.

O estudo, publicado no Cell Reports, é uma nova demonstração de que os micróbios intestinais desempenham um papel na resposta imune ao cancro e apoia os esforços para usar micro-organismos (microbioma) intestinais no combate ao cancro.

"Estudos anteriores demonstraram que os prebióticos limitam o crescimento do tumor, mas até agora não foi esclarecido como", explica num artigo da Cell Reports Ze'ev Ronai, professor do Programa de Iniciação e Manutenção de Tumores, do Sanford Burnham Prebys Institute e principal autor do estudo.

"O estudo mostra pela primeira vez que os prebióticos aumentam a imunidade antitumoral e limitam o crescimento do cancro", acrescenta Ronai.

"Os prebióticos são uma ferramenta poderosa para reestruturar microbiomas intestinais e identificar bactérias que contribuem para a imunidade anticancro", adianta também no artigo Scott Peterson, professor do Programa de Microambientes Tumorais e Imunologia do Cancro do Sanford Burnham Prebys e coautor do estudo.

"Os avanços científicos que estamos a fazer aproximam-nos da ideia de implementar prebióticos em tratamentos avançados contra o cancro", destaca Peterson.