O estudo recentemente publicado no American Journal of Occupational Therapy, foi conduzido como parte de uma review PRISMA para dar informação aos profissionais de saúde Australianos sobre a recomendação de cobertores pesados aos seus pacientes. O objetivo foi identificar a quantidade e a qualidade dos estudos disponíveis sobre a utilização destes cobertores pesados, resumir as conclusões e identificar lacunas na investigação (Grant & Booth, 2009), mas a investigação foi bastante positiva.

Liderado pela Dra. Suzanne Dawson, foram analisados 18 estudos sobre os efeitos dos cobertores pesados em todas as idades, tendo sido observados resultados positivos não apenas para melhorar o sono, mas também para combater sintomas de ansiedade e depressão em adultos. Embora haja poucas evidências no impacto no sono das crianças e adolescentes, alguns pais relataram de forma positiva a utilização deste artigo.

A conclusão é que a utilização de cobertores pesados pode até reduzir a dependência de medicação para o sono em algumas pessoas, reforçando o seu potencial como uma solução natural e não invasiva. A pressão profunda aplicada pelos cobertores foi identificada como um método eficaz para regular o sistema nervoso, promovendo uma sensação de relaxamento e reduzindo sintomas de ansiedade e stress.

Insónia em Portugal: Uma questão de saúde pública

O problema da insónia não é exclusivo na Austrália. Em Portugal, França e Bélgica, um em cada cinco adultos enfrenta dificuldades para dormir, conforme demonstrado por um estudo publicado em 2023 no European Journal of Public Health. Este dado evidencia a crescente preocupação com a saúde mental e o impacto do sono na qualidade de vida. Num cenário onde os tratamentos convencionais nem sempre são eficazes ou desejados, a pesquisa sobre alternativas naturais, como o uso de cobertores pesados, ganha relevância, alinhando-se com a crescente demanda por soluções menos invasivas e com menos efeitos colaterais.

Os cobertores pesados ​​são alternativas naturais aos ansiolíticos, comprimidos para dormir e suplementos que nos ajudam a dormir melhor, sendo utilizados ​​há mais de 15 anos para ajudar pessoas com síndrome de autismo, transtorno obsessivo-compulsivo (“TOC”), DDA e ansiedade.

Ao longo dos anos, outros estudos têm vindo a validar o impacto dos cobertores pesados, incluindo uma pesquisa realizada em Portugal pela clínica Teresa Rebelo Pinto em parceria com a Blanky, que já evidenciava os benefícios destes cobertores na promoção do sono reparador e no alívio de sintomas de ansiedade