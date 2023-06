O seminário terá lugar na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC), nas instalações de Medicina Dentária situadas na Avenida Bissaya Barreto n.º 195 (Bloco de Celas).

"O projeto VV4C visa a otimização, por via numérica e com validação experimental, de novos protótipos, partindo do protótipo desenvolvido no projeto Mask4MC do mesmo consórcio. Nesta nova versão, exploram-se novos designs e materiais que permitam, entre outros aspetos, melhor vedação aerodinâmica e maior conforto durante a utilização, tendo como foco proporcionar uma proteção segura e eficaz aos profissionais de saúde", explica José Costa, docente do Departamento de Engenharia Mecânica (DEM) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC e responsável pelo projeto.

Neste seminário, destinado essencialmente a divulgar os resultados do projeto, serão também abordados temos como “Transmissão por aerossóis de agentes biológicos” e “Qualidade do ar e legislação nas clínicas de Medicina Dentária”.

Será ainda apresentado sucintamente o desenvolvimento do projeto e a descrição detalhada do protótipo deste equipamento de proteção individual (EPI) inovador, destacando o seu desempenho em termos de eficiência de proteção e das características acústicas. Para finalizar, haverá uma simulação e experimentação do protótipo da viseira com vedação aerodinâmica.

Do consórcio fazem parte a FMUC, a Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial (ADAI) da FCTUC e SETSA - Sociedade de Engenharia e Transformação S.A.