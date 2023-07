Em comunicado, o município de Oleiros, no distrito de Castelo Branco, referiu que neste regresso do projeto foi feito um levantamento das necessidades no terreno e elaborado um plano de visitas eficaz e exequível para que sejam assegurados gratuitamente serviços de enfermagem à comunidade, uma vez por mês, em cada localidade.

“Estão incluídos nestes procedimentos a avaliação de tensão arterial e frequência cardíaca, bem como de glicemia e colesterol, oximetria de pulso e peso. Também a medição da temperatura, a realização do teste à urina (Combur), a consulta de enfermagem, bem como o encaminhamento para outras valências, fazem parte deste serviço”, explicou a Câmara Municipal.

Segundo o presidente do município de Oleiros, Miguel Marques, a importância da UMS vai para além dos rastreios: “Muitas pessoas trazem dúvidas sobre a toma de medicamentos, outras querem ficar mais tranquilas sobre determinado assunto de saúde ou bem-estar”.

A enfermeira afeta a este serviço municipal está também disponível para aplicar pensos pequenos de feridas ou escoriações, fazer injeções IM (intramuscular) ou SC (subcutânea) sob prescrição médica, retirar pontos de sutura operatória ou outras sob prescrição médica e vigiar a toma da medicação.

Em caso de necessidade, faz o encaminhamento para a prestação de cuidados especializados no centro de saúde, hospital ou através do serviço municipal de Ação Social.

Nos casos em que os utentes têm dificuldade de deslocação ou estão acamados, a enfermeira prestará serviço ao domicílio.

A UMS de Oleiros funciona em permanente articulação com o Serviço Municipal de Proteção Civil.

A enfermeira está contactável entre as 09:00 e as 17:00 para satisfazer quaisquer dúvidas quanto à saúde dos utentes já avaliados e vigia as situações que mereçam um acompanhamento de proximidade.

Cada uma das Juntas de Freguesia do concelho de Oleiros tem o calendário de deslocações deste serviço municipal.