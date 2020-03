Após dois meses de encerramento total, as autoridades começaram a abrir as portas desta província do centro do país, atingida duramente pela Covid-19. Mas apenas pessoas que possuem um precioso QR code verde no telemóvel, uma espécie de certificado de boa saúde, podem deslocar-se.

Na estação de comboios de Macheng, uma cidade de 800.000 habitantes, centenas de pessoas fazem fila para deixar a província, isolada do resto do país desde janeiro. Uma equipa de repórteres da AFP que chegou à cidade nesta quarta-feira não foi autorizada a deixar a estação para entrevistar os viajantes.

Na terça-feira, o governo chinês anunciou que as restrições à livre circulação seriam levantadas sob certas condições em toda a província de Hubei, exceto em Wuhan, capital, onde os primeiros casos da Covid-19 apareceram em dezembro de 2019. A quarentena de Wuhan, com 11 milhões de habitantes, terminará apenas em 8 de abril.

A província de Hubei, com mais de 50 milhões de habitantes, foi de longe a mais atingida pela epidemia, que matou mais de 3.300 pessoas na China, entre mais de 80.000 doentes.

Passageiros num comboio em Macheng, Hubei, China, esta manhã créditos: AFP

O isolamento da província foi decretado pouco antes do início do longo feriado do Ano Novo Chinês, período em que milhões de trabalhadores, empregados nas grandes metrópoles do sul e leste, regressam às suas cidades de origem. Desde então, milhões de migrantes esperavam desesperadamente para poder voltar aos seus locais de residência e retomar o trabalho.