Os cientistas não sabem com certezas qual é a origem da COVID-19, mas as primeiras pistas concentraram-se em um mercado de Wuhan (centro da China) onde eram vendidos animais selvagens para o consumo. Alguns citam como possível vetor do vírus os morcegos ou os pangolins, uma espécie em perigo de extinção. Por este motivo, a China proibiu em fevereiro de maneira imediata a venda e o consumo de animais selvagens, uma decisão recebida de maneira favorável pelas organizações ecologistas.

No início da década de 2000, a medida foi adotada durante a epidemia de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars), mas não permaneceu. Desta vez, a proibição é permanente.

"Acredito que o governo percebeu que o preço pago pela sociedade e a economia é muito maior do que este comércio pode proporcionar", disse Jeff He, diretor para a China do Fundo Internacional para a Proteção dos Animais (Ifaw).

O possível vínculo entre o vírus e o pangolim também parece ter acalmado os amantes da carne selvagem em outras partes do mundo. No Gabão, a venda de carne de caça registou uma forte queda.

Afastados, mas juntos

A distância entre parentes e amigos é uma das consequências dos confinamentos. Mas para alguns, as medidas reforçam o sentimento de pertença e as pessoas esforçam-se para manter o contacto com parentes e amigos.

Um pouco por todo o mundo, multiplicam-se os esforços para que as pessoas continuem em contacto, seja na escola, no trabalho, no ginásio ou entre amigos e família.