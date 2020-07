Ao anunciar hoje este novo contributo financeiro, que se segue a um primeiro pacote de ajuda no montante de 42 milhões de euros disponibilizado no início de 2020, a Comissão Europeia aponta que a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) formulou um plano de resposta, “mas dada a contínua crise de gafanhotos do deserto, as intervenções dos países devem ser aumentadas para apoiar os governos nacionais dos países afetados”.

Bruxelas sublinha que a praga de gafanhotos do deserto “tem tido um impacto devastador na segurança alimentar numa região já de si vulnerável”, e os esforços para travar a propagação da infestação de gafanhotos têm sido dificultados pela pandemia de covid-19.

Segundo a Comissão Europeia, “as condições meteorológicas têm sido invulgarmente propícias à criação e maior disseminação de gafanhotos”, e “os danos às culturas e pastagens têm sido devastadores” no Quénia, Etiópia e Somália e o surto pode propagar-se aos países vizinhos, particularmente Djibuti, Eritreia, Sudão do Sul, Tanzânia e Uganda, sendo que Iémen, Sudão, Irão, Índia e Paquistão também estão em risco.

O gafanhoto do deserto é considerado a praga migratória mais destrutiva do mundo, com as perdas de culturas e alimentos nas áreas afetadas a gerarem “impactos negativos diretos dramáticos sobre a agricultura e os meios de subsistência”.