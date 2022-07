Com esta nova compra, através de um contrato que a UE tem com o laboratório dinamarquês Bavarian Nordic, o número de doses compradas para o bloco chega a 163.620, segundo o Executivo europeu em comunicado.

A comissária de saúde da UE, Stella Kyriakides, disse estar "preocupada com o número crescente de casos de vírus Monkeypox na UE".

"Temos agora mais de 7.000 casos na UE, ou seja, um aumento de cerca de 50% desde a semana passada", disse.

A Europa é a região mais afetada do mundo pelo vírus da varíola do macaco, com mais de 7.000 casos humanos confirmados em 14 de julho, segundo dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC).

O Comité de Emergência da OMS deve reunir-se na quinta-feira para determinar como controlar o surto.

Conhecida em humanos desde 1970, esta doença é considerada muito menos perigosa e contagiosa que a varíola, erradicada em 1980. Manifesta-se com sintomas semelhantes aos da gripe e erupções cutâneas e geralmente trata-se sozinha depois de duas a três semanas.