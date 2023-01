Em comunicado, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo indicou que foram investidos 553.500 euros, com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), na aquisição de três equipamentos, um para cada centro de saúde.

“A ARS do Alentejo pretende dar cumprimento ao objetivo do PRR e com estes equipamentos de radiologia assegurar a qualidade, precisão e resposta de proximidade às populações destes concelhos e concelhos limítrofes”, sublinhou, no comunicado.

Contactada pela Lusa, a presidente da ARS do Alentejo, Maria Filomena Mendes, salientou que, no caso dos centros de saúde de Montemor-o-Novo e de Vendas Novas, os aparelhos de radiologia (RX) “encontravam-se desatualizados”, pelo que vão ser substituídos.

Já o Centro de Saúde de Reguengos de Monsaraz não dispunha, até agora, deste tipo de aparelhos e já “foi equipado com um novo”, adiantou a mesma responsável.

Segundo a presidente da ARS do Alentejo, o aparelho de radiologia para o Centro de Saúde de Reguengos de Monsaraz foi o primeiro dos três agora adquiridos a ser instalado e esteve esta semana em “processo de monitorização”.

“É um processo faseado. A montagem do aparelho no Centro de Saúde de Vendas Novas iniciou-se esta semana e o raio-x de Montemor-o-Novo tem o início da sua instalação prevista para o dia 24”, disse.

Maria Filomena Mendes destacou que os novos equipamentos são “tecnologicamente mais evoluídos” em relação aos que existiam e permitem “melhor qualidade de imagem e menos radiações”, além de “menores consumos de eletricidade”.

“Esta oferta de exames radiológicos visa dar uma melhor resposta à população e um maior acesso aos serviços de saúde no caso dos cuidados de saúde primários”, vincou.

A responsável notou que estes aparelhos vão permitir que “os utentes com prescrições dos médicos de família” possam realizar os exames “na área do seu município ou, porque também serve os concelhos limítrofes, mais perto da sua área de residência”.

De acordo com a ARS do Alentejo, cada equipamento de radiologia implicou um investimento no valor de 184.500 euros.