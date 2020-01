Atualmente, existem 36,9 milhões de pessoas com o VIH/Sida no mundo, de acordo com dados do programa da Organização das Nações Unidas para a Sida, a ONUSIDA.

"Uma coisa que me dá arrepios é quando as pessoas me perguntam se estou limpo", cita a BBC. O que querem saber - acrescenta Aled, é se "estou livre" de qualquer doença sexualmente transmissível. "Mas o contrário de estar limpo é estar sujo. Ninguém quer dizer que é sujo", admite.

Aled Osborne também relata que recebe mensagens agressivas como: "O que fazes aqui?", "não deverias estar aqui", "não deverias fazer sexo" ou "não deveria estar à procura de uma relação".

Aled Osborne sugere que é preciso ter uma atitude mais humanista, mais informadas a baseada no afeto e amor pelo próximo. "Simplesmente as pessoas devem lembrar-se que estão a comunicar com outra pessoa. É outro ser humano que está a receber essas informações, não apenas uma foto no ecrã do telemóvel", recorda".

"Pergunte-se a si mesmo se faria essa mesma pergunta ao vivo". "Se a resposta for 'não', talvez não deva formulá-la também através do telemóvel", conclui.

