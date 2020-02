De acordo com o comunicado das autoridades suíças, a nova data para a realização da cimeira será posteriormente divulgada.

A 5.ª edição da Cimeira Ministerial Mundial sobre Segurança dos Pacientes, que seria realizada entre 27 e 28 de fevereiro em Montreux, foi cancelada “devido à epidemia do novo coronavírus (Covid-19), pois a presença de vários participantes é essencial” nos seus respetivos países, segundo o comunicado.

De acordo com as autoridades suíças, “alguns dos especialistas esperados em Montreux estão atualmente ocupados a administrar a crise nos respetivos países”.

Assim, o Departamento Federal dos Assuntos Internos da Suíça, após notificar a OMS, decidiu adiar a cimeira, referiu o comunicado de imprensa.

“Esse adiamento para uma data posterior permitirá que lições sejam aprendidas com a gestão da epidemia do Covid-19 e com a eficácia das medidas tomadas nos vários países”, acrescentou a nota.

Esperavam-se na cimeira profissionais da saúde, gestores da área e políticos de todo o mundo e o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Esta cimeira é organizada todos os anos, desde 2016, num país diferente.

O número de mortos devido ao novo coronavírus subiu hoje para 2.118 na China continental, no dia em que foi registado o menor aumento diário de novos casos de infeção em quase um mês, de 394.