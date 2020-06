“O processo estará concluído muito seguramente antes do verão”, disse à Agência lusa o presidente da CVP, Francisco George.

Segundo o responsável, a decisão foi aprovada pelo Conselho Supremo por maioria, sem votos contra e com quatro abstenções.

A decisão que aponta para a venda da sociedade de gestão do HCVP (mas não do Hospital), uma entidade que não detém património imobiliário e que é responsável pela condução da gestão e funcionamento do HCVP, decorreu da aprovação de um documento apresentado por Francisco George.

A estrutura acionista da sociedade de gestão é composta em 54,97 pela CVP e 45% pela Parpública, havendo ainda 0,03% nas mãos de pequenos acionistas.

Num documento com o parecer do Conselho Supremo (composto por 40 elementos, incluindo representantes do Governo, delegados regionais da CVP e cinco personalidades) lembra-se que a sociedade de gestão do HCVP, nos últimos seis anos, totalizou em termos de resultados líquidos quatro milhões de euro negativos, que o passivo aumentou perto de 16 milhões e que o endividamento bancário aumentou 13 milhões. O pior ano foi o de 2019.