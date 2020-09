O número de mortos num surto do vírus do Nilo Ocidental no sul da Espanha aumentou para quatro, informaram nesta segunda-feira as autoridades locais.

A quarta vítima é uma mulher de 87 anos hospitalizada na cidade de Puerto Real (província de Cádiz) devido à doença, transmitida pela picada de um mosquito, informou em nota a Secretaria de Saúde do governo regional da Andaluzia. Outras três pessoas morreram desta doença na província vizinha de Sevilha, onde o surto começou nas cidades de Coria del Río e La Puebla del Río, ambas nas margens do Guadalquivir. Mais dez pessoas estão internadas pela doença nessas duas províncias, quatro delas na unidade de terapia intensiva. O vírus do Nilo Ocidental tem sintomas semelhantes aos da gripe, mas em casos extremos pode causar tremores, febre, coma e uma inflamação do cérebro conhecida como encefalite. Também pode causar meningite. Continuar a ler Descoberto em 1937 em Uganda, o vírus é espalhado por aves e transmitido para os humanos pela picada de mosquitos. Ocorre na África, Ásia, Europa e Austrália. O governo regional da Andaluzia ordenou a pulverização de várias áreas húmidas da zona para matar os mosquitos e reduzir o risco de transmissão.