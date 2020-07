O Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) foi reforçado com oito ambulâncias sazonais para aumentar a capacidade de resposta em regiões do país em que a população aumenta no verão, anunciou hoje o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Num comunicado enviado às redações, o INEM explica que a medida foi concretizada através de protocolos sazonais com oito entidades: os bombeiros voluntários de Terras de Bouro, Grândola, Canha e Albufeira, e as delegações da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) de Vilar Formoso, Faro-Loulé, Silves-Albufeira e Olhão. Sublinhando que estas parcerias asseguram a ação de uma ambulância de socorro 24 horas por dia com a necessária tripulação, o INEM assume o pagamento das despesas e defende ainda que estes protocolos procuram "garantir uma melhor resposta a situações de acidente ou doença súbita". O SIEM, que é coordenado pelo INEM, é constituído por 364 Postos de Emergência Médica (PEM) distribuídos pelos 308 concelhos de Portugal, com ambulâncias afetas ao seu serviço, além de 56 ambulâncias de emergência médica e outras 40 de suporte imediato de vida, e um conjunto de meios de emergência médica multidisciplinares, onde se destacam 44 viaturas médicas de emergência e reanimação e quatro helicópteros.