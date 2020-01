“O número de candidaturas na área da pediatria, em geral, para todas as vagas que abrimos no país é de 21 candidaturas” e “cinco dessas vagas são no Hospital Garcia de Orta”, disse Marta Temido na comissão parlamentar conjunta de Orçamento e Finanças e de Saúde, onde foi ouvida durante seis horas sobre o Orçamento do Estado para 2020.

Marta Temido respondia desta forma a questões levantadas pelos deputados sobre quando será reaberta a urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta, em Almada.

“A nossa intenção de todos os esforços fazer para proceder à sua reabertura no mais curto prazo já foi repisado inúmeras vezes” e, por isso, “todo o esforço será no sentido de preencher essas cinco vagas” neste concurso que está a decorrer e que recebeu candidaturas até ao dia 02 de janeiro.

Segundo a ministra, o que se pretende fazer, em articulação com o conselho de administração do hospital e a direção do serviço, é “garantir que todos os potenciais interessados têm um conhecimento claro daquilo que são os projetos que o Garcia de Orta tem e que e são bastante mais vastos do que assegurar um serviço de urgência e tem perspetivas de futuro suficientemente atrativas”.

Marta Temido adiantou que o que foi feito pelo conselho de administração e pela direção de serviço, que cumprimentou pela sua “capacidade de resiliência”, foi “o contacto direto com cada um destes potenciais interessados, apresentando o projeto, o serviço, etc”.