"Neste momento, estamos em total desacordo com as diversas formulações precipitadas usadas para afirmar que há uma probabilidade alta de envenenamento", disse Dmitry Peskov, porta-voz do presidente russo Vladimir Putin. "Como podemos falar de envenenamento se não há veneno?", questionou.

Os médicos alemães que atendem o opositor em Berlim anunciaram que ele foi intoxicado por "uma substância do grupo dos inibidores da colinesterase", mas sem especificar qual.

Navalny, que é particularmente conhecido por investigar a corrupção da elite russa e do entorno de Putin, sentiu-se mal na semana passada quando viajava de avião.

Os seus familiares e apoiantes imediatamente denunciaram um envenenamento e lutaram para conseguir uma transferência para um hospital da Alemanha, suspeitando que os médicos russos tentavam encobrir o caso.

Em resposta aos três dias de pedidos do Ocidente para a abertura de uma investigação transparente, Peskov julgou que isso "não é uma prerrogativa do governo presidencial, do Kremlin", mas sim das forças de segurança.

Nenhuma investigação foi aberta na Rússia, apesar dos pedidos dos familiares de Navalny.