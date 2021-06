A delegação olímpica do Uganda, que está no Japão desde sábado, registou um segundo caso de infeção pelo novo coronavírus, anunciaram hoje as autoridades de Izumisano, cidade onde a comitiva está alojada e em quarentena.

De acordo com a cadeia televisiva NHK, o segundo caso positivo foi detetado num atleta, e surge dois depois de um treinador ter testado positivo na chegada ao aeroporto nipónico e de ter sido colocado de imediato em isolamento. A NHK indica que o atleta que testou positivo para o novo coronavírus está assintomático e já deu entrada numa unidade de saúde para ser observado. Depois de ter sido detetado o primeiro caso de infeção, os oito atletas da comitiva, que inclui pugilistas, halterofilistas e nadadores, foram colocados em quarentena. Toda a comitiva do Uganda está vacinada e apresentou testes negativos realizados 72 horas antes da chegada ao Japão, anfitrião dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, entre 23 de julho e 08 de agosto.