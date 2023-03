"Com mais de 60 milhões de vendas e 500 mil reviews em plataformas internacionais, o Satisfyer Pro 2 é o produto de bem-estar sexual mais adquirido a nível mundial e nesta terceira geração as utilizadoras não vão perder o prazer da tecnologia Air Pulse: com duas tampas feitas de uma membrana fina de silicone, o brinquedo combina os elementos do ar com a tecnologia Air Pulse e a água com a nova tecnologia Liquid Air", informa a marca em comunicado.

"O novo Pro 2 Generation 3 é à prova de água (IPX7) e oferece onze níveis de intensidade das ondas de pressão e 12 níveis de vibração", acrescenta.

Disponível em 3 cores distintivas - vermelho, preto, e roxo - o novo Pro 2 apresenta um design elegante e matte, que encaixa perfeitamente no clitóris graças à sua forma ergonómica.

O vibrador da Satisfyer é feito de um silicone 100% apropriado para a pele com um toque suave, tornando-o confortável na pele. Depois do clímax, a bateria é facilmente recarregável com o cabo USB incluído no produto. Pode encontrar este produto em duas versões, com ou sem ligação Bluetooth que cria o acesso à aplicação gratuita Satisfyer Connect App.

A app Satisfyer Connect permite às utilizadoras redefinir os seus limites e dimensões de prazer.

"Os diferentes programas convidam-na a desenhar os seus próprios padrões de vibração e entregar o controlo de brinquedos a parceiros ou parceiras à distância – incluindo uma função de chat. A funcionalidade Ambient Sound transforma sons ambiente em vibrações quentes, enquanto que a Music Vibes produz vibrações melodiosas com músicas de uma playlist no Spotify. Se está à procura de uma história sensual antes de dormir, as Remotyca Stories são o audiobook a escolher. Contos eróticos transmitem vibrações profundas para o brinquedo ao longo da narrativa e proporcionam momentos de prazer mais intensos", conclui.