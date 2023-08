O relatório trimestral do Programa de Consumo Vigiado do Porto, publicado na página da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte) e consultado pela Lusa, revela que dos 431 novos utilizadores admitidos, apenas 11,4% são do sexo feminino.

"O mês de março foi o período mais expressivo no que respeita ao número de utilizadores que frequentam o programa e ao número de consumos realizados desde o seu início", lê-se no relatório, que acrescenta que em abril e maio se registou uma "diminuição progressiva" destes indicadores.

"Esta operação poderá estar relacionada com a operação policial de combate ao tráfico de droga que teve início a 20 de abbril e que se manteve ativa, desde essa data, no bairro da Pasteleira Nova, com presença diária de agentes policiais", destaca.

Entre 01 de março e 31 de maio, foram realizados 15.706 consumos, mantendo-se a “tendência já verificada anteriormente no que concerne à preferência pela via de consumo fumada”: 10.099 consumos fumados (87,7%) e 5.607 injetados (12,3%).

Neste período continua também a verificar-se “uma prevalência da combinação de Heroína + Crack”, substância consumida por quase metade dos utilizadores (49%).

A esta substância segue-se o uso do ‘crack’, reportado por 171 utilizadores, e a heroína por 50 utilizadores.

Durante o período em análise não foram registados episódios de sobredosagem, “pelo que não se verificou a necessidade de recurso a apoio de emergência”.

O relatório indica ainda que foram usadas 16.100 agulhas e seringas, e disponibilizadas 52.800 seringas e agulhas para usar no exterior da sala de consumo.

Os utilizadores do programa recolheram 28.260 agulhas e seringas.

Entre março e maio, foram ainda realizadas 67 consultas descentralizadas de infecciologia e 15 utilizadores iniciaram tratamento.

A sala de consumo assistido do Porto começou a funcionar a 24 de agosto de 2022, cerca de dois anos depois da aprovação do Programa de Consumo Vigiado.

Em julho de 2020, a Câmara do Porto aprovou o Programa de Consumo Vigiado, resultante da cooperação entre o município, o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências (SICAD), o Instituto de Segurança Social e a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N) para a criação de respostas deste tipo na cidade.

Com capacidade máxima para 15 utentes em simultâneo, a sala de consumo assistido do Porto, localizada no local conhecido como 'Viela dos Mortos', funciona das 10:00 às 20:00, sete dias por semana.