As vacinas constituem o maior avanço da medicina moderna. Desde o início da vacinação com Eduard Jenner, há mais de 200 anos, até à atualidade têm-se verificado grandes avanços no campo da vacinação. Cada vez temos à disposição mais e melhores vacinas.

As vacinas para integrar o PNV são selecionadas com base na epidemiologia das doenças, na evidência científica do seu impacte, na sua relação custo-efetividade e na sua disponibilidade no mercado.

As vacinas mudaram por completo o panorama das doenças infeciosas nos países desenvolvidos e permitiram salvar mais vidas e prevenir mais casos de doença do que qualquer tratamento médico.

As vacinas são produtos imunobiológicos constituídos por microrganismos, partes destes ou produtos derivados, que depois de inoculados no individuo saudável produzem uma resposta similar à da infeção natural induzindo imunidade sem risco para o vacinado.

Além da proteção individual, a maioria das vacinas tem ainda a capacidade de, a partir de determinadas taxas de cobertura vacinal, interromper a circulação dos microrganismos entre pessoas originando aquilo a que se chama “imunidade de grupo”.

Que vacinas estão incluídas no Programa Nacional de Vacinação e em que idades nos devemos vacinar?

À nascença:

1ª dose da vacina contra a hepatite B (VHB)

Aos 2 meses de idade: